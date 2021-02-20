Аленичев: вряд ли Семака уволят после вылета из Кубка России. Ему дадут выиграть чемпионат

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал проигрыш «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:2).

«За два дня до матча предположил, что «Арсенал» доставит «Зениту» проблемы. Спорил с журналистом, который считал, что петербуржцы непременно пройдут дальше. Рад, что оказался прав. Мне как-то удалось выбить «Зенит» во главе с Андре Виллаш-Боашем, поэтому рад за Диму Парфёнова, которому тоже это удалось. Поздравляю его с этой замечательной победой, тем более на выезде.

Это очень болезненное поражение для Семака. Крайне неприятно начинать сезон с домашнего поражения и вылета из Кубка. Впрочем, не думаю, что это приведёт к кардинальным решениям руководства сейчас. Будет правильнее дать ему выиграть чемпионат, а уже летом делать выводы», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Соперник тульского «Арсенала» на стадии четвертьфинала Кубка России определится по итогам жеребьёвки.