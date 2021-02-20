Баринов: с Николичем стало больше интенсивности. Он требует всё делать быстрее

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о работе под руководством главного тренера Марко Николича.

«Первый сбор провёл индивидуально, потом добавились полноценные упражнения. С Марко стало больше интенсивности и быстроты. Он требует всё делать быстрее. Акцент делается на тактику и стандартные положения.



Когда ехал в Испанию, думал, наконец-то буду тренироваться в хороших условиях. В Москве в декабре погода была ужасная, поэтому в Марбелью прилетел с мыслями поскорее надеть бутсы и выйти на поле. Психологически было тяжело, особенно в тренажёрном зале. Первые три месяца пролетели быстро, а дальше всё начало тянуться, поэтому хотел уехать на сборы и быть с командой. Каждый день мечтал поскорее выйти и сыграть хотя бы 10–15 минут. Марко мне сказал: „Когда поймёшь, что готов, выйдешь“.



С первого дня, как получил травму, не чувствовал себя одиноким. Понимал, что я часть команды. У нас никто не чувствует себя одиноким, мы в одной лодке», — сказал Баринов в видео, размещённом на YouTube-канале клуба.