Тедеско: отсутствие Крала сказалось на результате матча с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2). Специалист заявил, что на результат матча повлияло отсутствие полузащитника красно-белых Алекса Крала.
«Отсутствие Крала сказалось. Он очень важный игрок для нас, играл почти во всех матчах. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать его роль в таких важных матчах. Особенно в контексте обороны. Но даже без него мы играли хорошо», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнование на стадии 1/8 финала. Соперник бело-голубых по четвертьфиналу будет определён в ходе жеребьёвки.
В другом матче 1/8 финала тульский «Арсенал» обыграл санкт-петербургский «Зенит» (2:1).
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