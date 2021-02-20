«Эвертон» обыграл «Ливерпуль», нанеся красным четвёртое домашнее поражение подряд в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Мерсисайдское дерби завершилось победой «ирисок» со счётом 2:0.



Счёт был открыт на уже 3-й минуте матча — полузащитник гостей Хамес Родригес сделал разрезающую передачу вперёд на нападающего Ришарлисона, который влетел в штрафную и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

Видео раннего гола Ришарлисона в матче 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Ливерпулем»

На 81-й минуте защитник хозяев Трент Александер-Арнольд в собственной штрафной снёс, по мнению арбитра, нападающего «ирисок» Доминика Калверт-Льюина. Пенальти реализовал полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон, установив окончательный счёт в матче.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Гилфи Тор Сигурдссона

Подопечные Юргена Клоппа проиграли в четвёртом домашнем матче АПЛ подряд. До этого они поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).



«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте, и у подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.