Сандро Шварц: перед матчем была отдельная теория по стандартам. Это сыграло решающую роль

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Спартаком» (2:0).
«Удачно сыграли. Игра была непростой, и дело не только в морозе — играли две серьёзные команды. Хорошо вошли в игру, имели моменты, проявили характер. Хорошо сыграли в переходах из обороны в атаку. Очень доволен игрой своей команды.
Мы готовились к обеим схемам «Спартака». Обсуждали перед игрой. Перед матчем была отдельная теория по стандартам. Большое спасибо тренерскому штабу. Стандарты могут играть решающую роль, что сегодня игра и показала.
«Спартак» — хорошая команда, с классными исполнителями. Мы хорошо сыграли в обороне, хорошо, что забили со стандартов. Это заслуженная победа. Для нас важно участие в Кубке, хотим пройти как можно дальше. Для нас оба турнира важны. На следующей неделе стартует РПЛ», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
На групповом этапе турнира московский «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) и красноярский «Енисей» (1:0). «Динамо» вступило в соревнование на стадии 1/8 финала. Соперник бело-голубых по четвертьфиналу будет определён в ходе жеребьёвки.
В другом матче 1/8 финала тульский «Арсенал» обыграл санкт-петербургский «Зенит» (2:1).
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