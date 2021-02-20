«Валенсия» без Черышева вырвала победу на последних минутах в матче с «Сельтой»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Сельту». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) и завершилась со счётом 2:0.

Из-за травмы участие в матче не смог принять российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. «Летучие мыши» на протяжении всего матча играли первым номером, но забить первый гол смогли лишь на 90+4-й минуте. Его автором стал вышедший на замену нападающий Ману Вальехо. На 90+8-й минуте «Валенсия» удвоила преимущество благодаря голу Кевина Гамейро. «Сельта» с 64-й минуты встречи играла в меньшинстве — красную карточку получил Рубен Бланко.

«Валенсия», набрав в 24 матчах 27 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (29) — на 10-м месте.