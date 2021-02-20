Николич: футбол уже не та игра, что была 30–40 лет назад. Сегодня надо читать ситуацию

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о работе с командой на зимних сборах.

«Впервые стало возможно построить модель игры методологически от начала до конца: начали с простого, потом перешли к более сложным ситуациям, анализам товарищеских матчей. Многое от матча к матчу корректировали. Это большой процесс. Нужно, чтобы игроки на 100% были головой в нём. Футбол сегодня не та игра, что 30–40 лет назад. Тогда всё было гораздо проще. Сейчас же надо читать ситуацию на поле, играть с умом и концентрироваться на мяче», — сказал Николич в видео, размещённом на канале клуба в YouTube.

В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», сменив на этой должности Юрия Сёмина. После 19 матчей Премьер-Лиги «железнодорожники», набрав 28 очков, располагаются на восьмом месте.