Николич: футбол уже не та игра, что была 30–40 лет назад. Сегодня надо читать ситуацию

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о работе с командой на зимних сборах.
«Впервые стало возможно построить модель игры методологически от начала до конца: начали с простого, потом перешли к более сложным ситуациям, анализам товарищеских матчей. Многое от матча к матчу корректировали. Это большой процесс. Нужно, чтобы игроки на 100% были головой в нём. Футбол сегодня не та игра, что 30–40 лет назад. Тогда всё было гораздо проще. Сейчас же надо читать ситуацию на поле, играть с умом и концентрироваться на мяче», — сказал Николич в видео, размещённом на канале клуба в YouTube.
В мае 2020 года Николич был назначен на пост главного тренера московского «Локомотива», сменив на этой должности Юрия Сёмина. После 19 матчей Премьер-Лиги «железнодорожники», набрав 28 очков, располагаются на восьмом месте.
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