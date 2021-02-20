Лещенко: не сомневался, что «Динамо» победит «Спартак». В этом году они выиграют Кубок

Народный артист РСФСР и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (2:0).

«К сожалению, не было возможности посмотреть матч, у меня был концерт. При каждом удобном случае выходил и спрашивал у товарищей, какой счёт. Но не сомневался, что «Динамо» обыграет «Спартак». Бело-голубые сделали очень хорошую селекцию, много способной молодёжи в команде. Они в этом году вообще станут обладателями Кубка России и обеспечат себе место в еврокубках», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.