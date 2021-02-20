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«Эвертон» впервые за 21 год обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в матче АПЛ

«Эвертон» впервые за 21 год обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон». Мерсисайдское дерби завершилось победой «ирисок» со счётом 2:0.

Как сообщает Opta Sport, «Эвертон» впервые с сентября 1999 года обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в матче АПЛ, завершив серию из 20 матчей без побед в гостевых матчах чемпионата с красными.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в «Твиттере».

Голами в составе синих отметились нападающий Ришарлисон и полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон (с пенальти).

Видео победного гола «Эвертона» в мерсисайдском дерби

«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.

«Ливерпуль» впервые с декабря 1923 года проиграл четыре домашних матча подряд в чемпионате
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