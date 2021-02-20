Карло Анчелотти прокомментировал победу «Эвертона» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу «ирисок» в матче 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:0).



«Мы очень счастливы, очень довольны. После долгого времени, когда «Эвертон» не мог победить на «Энфилде», мы преподнесли хороший подарок нашим болельщикам. Мы хорошо играли, были сосредоточены от начала и до конца, упорно работали, а когда у нас были возможности забить, мы делали это.



В начале матча нам удалась прекрасная комбинация с участием Ришарлисона и Хамеса Родригеса. Именно первый гол помог нам обрести больше уверенности в этом матче.



Сегодня Джордан Пикфорд действовал очень хорошо. К тому же наша защита была на высоте. Когда вы приезжаете на «Энфилд», вы должны очень хорошо защищаться. «Ливерпуль» — всё ещё фантастическая команда.



По итогу у нас есть три очка. Дерби — это особая встреча. Теперь мы должны победить и в родных стенах. В этом сезоне на «Гудисон Парк» мы играем не слишком уверенно», — приводит слова итальянского специалиста BBC.

Видео голевой комбинации в исполнении Ришарлисона и Хамеса

«Ливерпуль» набрал в 25 матчах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.