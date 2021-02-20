«Сегодня был не наш день». «Спартак» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

Пресс-служба «Спартака» после проигрыша в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2) обратилась в своём «твиттере» к болельщикам.

«Сегодня был не наш день. Исправимся. Спасибо за поддержку, красно-белые!» — говорится в обращении.

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт в матче, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену, забил второй гол своей команды. На 70-й минуте Шиманьски с левого края навесил в штрафную, Тюкавин опередил Жиго и пяткой переправил мяч в нижний угол ворот.