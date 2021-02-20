Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес по окончании сезона покинет московский «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
«Принципиальное решение уже принято руководством красно-белых. Клуб не будет выкупать нигерийца», — сказал один из источников «Чемпионату».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что матч с «Динамо» (0:2) только убедил руководство в правильности решения.
В «Спартаке» прокомментировали эту информацию.
«Ещё рано принимать решение, оно будет принято после нескольких матчей чемпионата», – сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.
В сезоне-2020/2021 Мозес провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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