Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона

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Нигерийский полузащитник Виктор Мозес по окончании сезона покинет московский «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«Принципиальное решение уже принято руководством красно-белых. Клуб не будет выкупать нигерийца», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что матч с «Динамо» (0:2) только убедил руководство в правильности решения.

В «Спартаке» прокомментировали эту информацию.

«Ещё рано принимать решение, оно будет принято после нескольких матчей чемпионата», – сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

30-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» в октябре 2020 года на правах аренды до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа. Ранее экс-гендиректор московского клуба Шамиль Газизов сообщал, что аренда полузащитника обошлась красно-белым в € 300 тыс., а цена возможного выкупа — € 5 млн.

В сезоне-2020/2021 Мозес провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.