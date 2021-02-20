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Клопп прокомментировал домашнее поражение «Ливерпуля» в матче с «Эвертоном»

Клопп прокомментировал домашнее поражение «Ливерпуля» в матче с «Эвертоном»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал проигрыш в матче с «Эвертоном» (0:2).

«Этот результат сложно принять. Мы пропустили совершенно ненужный ранний гол. Нужно было лучше обороняться. «Ливерпуль» оказался в роли догоняющего, и мы создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Мы совершили одну ошибку в первом тайме, и они её использовали. Не хочу сегодня говорить о плюсах, потому что мы проиграли. Нам нужно улучшать реализацию, и тогда будем выигрывать матчи.

Мы проиграли, что не здорово, потеряли Джордана Хендерсона, что тоже не здорово, но я чувствую, что ребята справились с этим. Могли они справиться лучше? Может быть. Мы продолжим бороться», — приводит слова Клоппа BBC.

«Эвертон» обыграл «Ливерпуль», нанеся красным четвёртое домашнее поражение подряд в АПЛ
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