Марко Ройс провёл 300-й матч в Бундеслиге

Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04» (0:4) стал у нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса 300-м в чемпионате Германии, информирует OptaJoe.

Дебют Ройса в Бундеслиге состоялся 9 августа 2009 года в составе «Боруссии» Мёнхенгладбах. В дортмундскую «Боруссию» Марко перешёл в 2012 году. В 300 матчах чемпионата Германии забил 130 мячей и отдал 85 результативных передач. В составе «шмелей» нападающий дважды признавался футболистом года в Германии.

В нынешнем сезоне Ройс сыграл за «Боруссию» 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 31-летнего немецкого форварда в € 15 млн.

«Боруссия», в 22 матчах набрав 36 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.