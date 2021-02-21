Зидан: «Реал» не собирается рисковать здоровьем Бензема в игре с «Аталантой»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможном участии Карима Бензема, пропускавшего последнюю встречу «сливочных» с «Вальядолидом» (1:0) из-за повреждения, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
«Мы не собираемся рисковать здоровьем Бензема в игре с «Аталантой», потому что сезон длинный. Если с ним всё будет в порядке, то он примет участие в игре. Мы не собираемся рисковать. Мы никогда не рискуем здоровьем наших футболистов.
Если бы это был финал Лиги чемпионов, всё было бы иначе, и мы могли бы пойти на этот риск. Возможно, также бы поступили, будь это последняя игра сезона, но впереди ещё много матчей. Завтра Карим пройдёт обследование, из результатов которого мы и будем исходить», — цитирует Зидана Goal.
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