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Экс-игрок «Милана»: возраст Ибрагимовича — это всего лишь цифра

Экс-игрок «Милана»: возраст Ибрагимовича — это всего лишь цифра
Футбол / Италия 0
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Экс-полузащитник «Милана» Антонио Ночерино выразил мнение о предстоящем поединке 23-го тура чемпионата Италии своего бывшего клуба с «Интером».

«Для тех, кто не знаком со Златаном лично, и кто видел его лишь по телевизору, его форма действительно вызывает удивление. Но те, кто видел его тренировки и подготовку к матчам, ничего нового о нём не узнает. Ибрагимович поражал всегда, и даже сейчас, несмотря на возраст. Лично для меня, в его форме нет ничего нового или необычного.

Возраст – это всего лишь цифра. Для игрока важны его физические данные, мотивация, и прежде всего, его характер.

Лукаку? У него есть тренер, который раскрывает своих футболистов. Я отдаю должное самому Ромелу, безусловно, но быть с Конте – это удача. Бельгиец действительно впечатляет своей мощью, силой и скоростью. Он, Ибрагимович и Адриано – уникальные игроки в этом плане.

Ожидания от дерби? Думаю, это будет красивая, и в тоже время сложная, игра от команд, находящихся на одном уровне. Я рад, что это дерби, как в старые времена, когда от исхода зависело попадание на первую строчку в таблице», — цитирует Ночерино Milan News.

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