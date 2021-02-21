Экс-игрок «Милана»: возраст Ибрагимовича — это всего лишь цифра

Экс-полузащитник «Милана» Антонио Ночерино выразил мнение о предстоящем поединке 23-го тура чемпионата Италии своего бывшего клуба с «Интером».
«Для тех, кто не знаком со Златаном лично, и кто видел его лишь по телевизору, его форма действительно вызывает удивление. Но те, кто видел его тренировки и подготовку к матчам, ничего нового о нём не узнает. Ибрагимович поражал всегда, и даже сейчас, несмотря на возраст. Лично для меня, в его форме нет ничего нового или необычного.
Возраст – это всего лишь цифра. Для игрока важны его физические данные, мотивация, и прежде всего, его характер.
Лукаку? У него есть тренер, который раскрывает своих футболистов. Я отдаю должное самому Ромелу, безусловно, но быть с Конте – это удача. Бельгиец действительно впечатляет своей мощью, силой и скоростью. Он, Ибрагимович и Адриано – уникальные игроки в этом плане.
Ожидания от дерби? Думаю, это будет красивая, и в тоже время сложная, игра от команд, находящихся на одном уровне. Я рад, что это дерби, как в старые времена, когда от исхода зависело попадание на первую строчку в таблице», — цитирует Ночерино Milan News.
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