Экс-капитан «Сток Сити» Шоукросс перешёл в «Интер Майами»

Бывший капитан английского «Сток Сити» Райан Шоукросс стал футболистом клуба MLS «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

33-летний защитник выступал за «Сток Сити» 13,5 лет, а с 2010 года был капитаном команды. В активе игрока один матч за сборную Англии.

Шоукросс, воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», присоединился к «Сток Сити» летом 2007 года на правах аренды. Через год за € 1,5 млн был выкуплен командой из Сток-он-Трента. С тех пор провёл за клуб в общей сложности 453 матча и забил 25 мячей.

Клубом «Интер Майами» владеет бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм. За клуб из MLS также играют французский полузащитник Блез Матюиди и аргентинский нападающий Гонсало Игуаин. Тренером команды является Фил Невилл.