Биатлонисты завоевали бронзу, а «Зенит» и «Спартак» вылетели из Кубка. Главное к утру

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Поклюке, а «Зенит» и «Спартак» проиграли в 1/8 финала Кубка России по футболу – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Поклюке.

2. «Зенит» дома проиграл тульскому «Арсеналу» и вылетел из Кубка России.

3. «Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала Кубка России.

4. Олейник нокаутом проиграл Даукаусу на UFC Fight Night 185.

5. Куницкая победила Виейра на турнире UFC Fight Night 185.

6. Льюис нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 185.

7. Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона.

8. Кирилл Капризов быстрее всех среди новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ.

9. Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона.

10. Михаил Кокляев решением судей победил Артёма Тарасова.

11. Максим Новосёлов нокаутировал Дениса Вильданова.

12. «Эвертон» обыграл «Ливерпуль», нанеся красным четвёртое домашнее поражение подряд в АПЛ.

13. «Лейкерс» уступили «Майами», «Шарлотт» вырвал победу у «Голден Стэйт» броском с сиреной.

14. Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесён из Норвегии в Швейцарию.