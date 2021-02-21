Биатлонисты завоевали бронзу, а «Зенит» и «Спартак» вылетели из Кубка. Главное к утру

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Поклюке, а «Зенит» и «Спартак» проиграли в 1/8 финала Кубка России по футболу – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Поклюке.
2. «Зенит» дома проиграл тульскому «Арсеналу» и вылетел из Кубка России.
3. «Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала Кубка России.
4. Олейник нокаутом проиграл Даукаусу на UFC Fight Night 185.
5. Куницкая победила Виейра на турнире UFC Fight Night 185.
6. Льюис нокаутировал Блейдса в главном бою турнира UFC Fight Night 185.
7. Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона.
8. Кирилл Капризов быстрее всех среди новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ.
9. Вячеслав Дацик нокаутировал Тайсона Дижона.
10. Михаил Кокляев решением судей победил Артёма Тарасова.
11. Максим Новосёлов нокаутировал Дениса Вильданова.
12. «Эвертон» обыграл «Ливерпуль», нанеся красным четвёртое домашнее поражение подряд в АПЛ.
13. «Лейкерс» уступили «Майами», «Шарлотт» вырвал победу у «Голден Стэйт» броском с сиреной.
14. Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесён из Норвегии в Швейцарию.
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