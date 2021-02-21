Каррагер — о поражении «Ливерпуля»: нельзя постоянно повторять: «У нас нет ван Дейка»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал результат матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:2).
«Ливерпуль» был настолько плох, что получил всё что заслужил. Они не могут постоянно повторять: «У нас нет ван Дейка». Даже мне надоело это говорить. В атаке «Ливерпуля» видны не менее серьёзные проблемы, чем в обороне. Знаю, что «Ливерпуль» много владел мячом, но это ничего не значит, если не создаёшь моменты. И это большая проблема нынешнего «Ливерпуля». Это требует внимания", — приводит слова Каррагера Sky Sports.
«Ливерпуль» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (40) — на 7-м месте, и у подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
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