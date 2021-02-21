Два футболиста покинули «Тамбов»

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин и Павел Карасёв будут выступать за другие команды.



Килин перешёл в «Акрон» на правах аренды, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба на странице в «Инстаграме». Арендное соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Килин будет выступать за «Акрон» под 18-м игровым номером.



Карасёв подписал контракт с БАТЭ, сообщается на официальном сайте белорусского клуба. Детали соглашения 28-летнего футболиста с БАТЭ не сообщаются.



В нынешнем сезоне Килин принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Карасёв в 19 матчах чемпионата России сезона-2020/2021 забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. «Тамбов» в 19 встречах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.