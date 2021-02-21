Артета надеется, что Эдегор останется в «Арсенале» на постоянной основе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета выразил надежду, что полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, выступающий за «канониров» на правах аренды, останется в команде на постоянной основе.

«У нас с Мартином есть всего несколько месяцев, и, прежде всего, мы должны максимально использовать это время, чтобы попытаться привнести в команду все его качества. В конце сезона мы вместе решим, каким образом нам продлить сотрудничество. На данный момент это зависит не только от нас.

На поле он демонстрирует характер и интеллект. Это характеристики, которыми должен обладать лидер. Он пробыл здесь недолго, но очень быстро адаптировался. Он получает всё больше и больше уважения со стороны игроков и персонала, и его вес в команде будет расти с каждым днём", — цитирует Артету Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Мартин принял участие в трёх матчах. Известно, что в арендное соглашение с «Арсеналом» «Реал» отказался включать опцию выкупа игрока.