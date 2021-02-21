«Идиотизм». Илья Геркус — о возможном разделении ФНЛ на зоны

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном разделении Футбольной национальной лиги на территориальные зоны.

«Разделить ФНЛ на зоны, чтобы было меньше перелётов? Это невозможно. Обсуждал это и изучал. Две одинаковые зоны у вас не получится, нет такой формулы. Надо играть гладкий чемпионат, может, сделать переходные матчи с РПЛ. Например, плей-офф — первые четыре команды разыгрывает две путевки или первые шесть — три. А клубы РПЛ вылетали бы напрямую. Как пример. Вот в эту сторону можно подумать, чтобы интенсивность была, чтобы повеселее стало.



А создавать зоны просто не получится. Не набирается состав, будет в одной зоне 16 команд, в другой 6. Или 17 и 5. Идиотизм, так не надо делать. Более того, состав зон всё время менялся бы.



Очень опасался, если честно, реформ структуры турнира. Не верю в это. Может, у кого-то получится, но моё убеждение, что не нужно этого делать. Спорить ни с кем не собираюсь, но решил, что не хочу этим заниматься», — цитирует Геркуса сайт «Матч ТВ».