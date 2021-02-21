«Ливерпуль» купит защитника «Брайтона», если Кабак не покажет достойной игры

«Ливерпуль» имеет шансы приобрести центрального защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Бена Уайта в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп впечатлён действиями Уайта во встрече 22-го тура английской Премьер-лиги. Внимание тренера привлекли хладнокровие защитника, уверенное владение мячом и подвижность.

Клопп решил не покупать центрального защитника прошлым летом после продажи Деяна Ловрена в «Зенит», но летом клуб может вернуться к этому вопросу, если новичок команды Озан Кабак не произведёт впечатления в следующие несколько месяцев.

Летом 2020 года Бен Уайт подписал с «Брайтоном» новый контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне АПЛ игрок провёл 23 матча (все — в основном составе).