«Ливерпуль» купит защитника «Брайтона», если Кабак не покажет достойной игры
«Ливерпуль» имеет шансы приобрести центрального защитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Бена Уайта в летнее трансферное окно.
Как сообщает Football Insider, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп впечатлён действиями Уайта во встрече 22-го тура английской Премьер-лиги. Внимание тренера привлекли хладнокровие защитника, уверенное владение мячом и подвижность.
Клопп решил не покупать центрального защитника прошлым летом после продажи Деяна Ловрена в «Зенит», но летом клуб может вернуться к этому вопросу, если новичок команды Озан Кабак не произведёт впечатления в следующие несколько месяцев.
Летом 2020 года Бен Уайт подписал с «Брайтоном» новый контракт до 2024 года. В нынешнем сезоне АПЛ игрок провёл 23 матча (все — в основном составе).
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