Мать Роналдиньо скончалась от коронавируса
Мигелина Элои Дос Сантос, мать легендарного бразильского футболиста Роналдиньо, скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает Diario Ole. Роналдиньо установил чёрное фото профиля в «Твиттере».
Напомним, в декабре 2020 года Роналдиньо сообщил, что его мать заразилась коронавирусом и её поместили в отделение интенсивной терапии.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». В течение карьеры он выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо — чемпион мира 2002 года. Роналдиньо — обладатель почётного приза «Золотой мяч» (2005).
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