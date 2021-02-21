Андрей Червиченко — новый колумнист «Чемпионата»

Бывший президент московского «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко стал новым колумнистом «Чемпионата».

Читатели «Чемпионата», привет! С вами Андрей Червиченко, и теперь мы будем видеться чаще. Не так часто, как в 2000-е, конечно, но вы сможете регулярно читать мои колонки. Что в них будет? Мой взгляд на российский и мировой футбол, размышления об игроках, маркетинге, развитии нашего любимого спорта. С удовольствием буду читать ваши комментарии и ориентироваться на них при написании свежих текстов. Давайте начинать!

Червиченко занимал пост президента «Спартака» с 2002 по 2004 год, а с 2004 по 2005 год руководил подмосковными «Химками». С апреля по сентябрь 2012 года Червиченко был спонсором клуба «Спартак» по пляжному футболу.