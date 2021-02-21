Каземиро: «Реал» уверен, что участвует в гонке за чемпионство
Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро, который забил единственный гол в матче 24-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0), заявил, что команда борется за титул Ла Лиги.
«Мы считаем, что участвуем в гонке за титул, и знаем, что каждая встреча важна. Нам нужно побороться за 42 очка, это очень много. Команда знает, что это сложно, но мы верим, что участвуем в гонке за чемпионство», — цитирует Каземиро Managing Madrid.
«Реал» по итогам 24 туров испанской Примеры набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55), однако у «матрасников» есть матч в запасе. На третьем месте находится «Барселона» (46), у каталонцев — два матча в запасе.
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