«Тамбов» объявил об аренде 31-летнего защитника тульского «Арсенала»

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов продолжит карьеру в «Тамбове» на правах аренды, сообщается на официальном сайте тамбовчан.
31-летний Денисов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл два матча. Получил травму в матче третьего тура с «Краснодаром» (0:2). После неё Александр ни разу не вошёл в состав «оружейников». Денисов присоединился к «Арсеналу» в 2015 году. До этого выступал за различные клубы ФНЛ и ПФЛ. В 2009 и 2010 годах провёл четыре матча за молодёжную сборную России в отборочном турнире чемпионата Европы 2011 года.
«Тамбов» в 19 встречах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 21 февраля, тамбовчане проведут матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». Начало — в 17:00 мск.
- 21 февраля 2021
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