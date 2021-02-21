Антон Шунин прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком»
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (2:0).
«Конечно, эмоции только положительные. Очень важный матч. Было много разговоров, состоится он или нет. Мы старались отбрасывать эти мысли и готовились. Мне не показалось, что было очень холодно. Понятно, не лето, но играть было нормально.
Наше преимущество было минимальным. Если бы я не выручил, то счёт стал бы 1:1 и начались качели. Неизвестно, как сложился бы матч. Мне в любой ситуации приятно помочь команде. Надо отметить, что ребята — большие молодцы. Отлично сыграли — у наших ворот было не слишком много моментов. А мы свои смогли реализовать. Что может быть лучше?» — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо».
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