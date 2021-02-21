«Неожиданно — мягко сказано». Паршивлюк поблагодарил болельщиков «Спартака» за баннер
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поблагодарил болельщиков «Спартака» за баннер в матче 1/8 финала Кубка России (2:0).
«Всех бело-голубых — с победой в дерби! Продолжаем движение. Красно-белые, огромное спасибо и респект за этот баннер. Неожиданно — это мягко сказано. До сих пор не могу понять, чем заслужил такое отношение и поддержку», — написал футболист.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Сергея Паршивлюка.
Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил в комментариях: «Конечно же игрой и отношением к делу».
Паршивлюк выступал за основную команду «Спартака» на протяжении девяти лет (2007–2016). Воспитанник «Спартака». Цвета «Динамо» защищает с 2019 года. Выступал за клубы «Анжи» и «Ростов».
Антон Шунин прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком»
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