«Неожиданно — мягко сказано». Паршивлюк поблагодарил болельщиков «Спартака» за баннер

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поблагодарил болельщиков «Спартака» за баннер в матче 1/8 финала Кубка России (2:0).

«Всех бело-голубых — с победой в дерби! Продолжаем движение. Красно-белые, огромное спасибо и респект за этот баннер. Неожиданно — это мягко сказано. До сих пор не могу понять, чем заслужил такое отношение и поддержку», — написал футболист.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Сергея Паршивлюка.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил в комментариях: «Конечно же игрой и отношением к делу».

Паршивлюк выступал за основную команду «Спартака» на протяжении девяти лет (2007–2016). Воспитанник «Спартака». Цвета «Динамо» защищает с 2019 года. Выступал за клубы «Анжи» и «Ростов».