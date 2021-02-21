Шунин — о победе над «Спартаком»: лучшего возвращения сезона и не может быть

Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от победы в матче 1/8 финала Кубка России (2:0) со «Спартаком».
«Конечно, думал о том, что мы должны пройти дальше. Но мысли были разные, в том числе и о серии пенальти. Победили в основное время — это главное. Наверное, лучшего возвращения сезона и не может быть.
Если мы выиграли, значит, готовы лучше соперника. Именно с такими командами, как «Спартак», это и проверяется. Набираем форму. И после победы ещё увереннее себя чувствуем.
Погода? Никто в команде не думал о переносе матча, это только сбивает. Готовились к тому, что будет гораздо холоднее. Никакого секрета утепления нет: нужно просто надеть качественное термобельё и не стоять на месте, постоянно быть в движении. Вчера не было снега, только во втором тайме немного пошёл. Когда мокро, то падаешь и замерзаешь гораздо быстрее. Мне не было холодно.
Состояние поля на «ВТБ Арене» неплохое, но, конечно, сильно отличается от того, что было в Турции. Для зимы газон нормальный, ровный, просто нужно было немного привыкнуть. Как показал результат, мы сделали всё правильно и прилетели вовремя, за два дня до матча, потому что готовиться в такой мороз очень сложно», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 21 февраля 2021
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