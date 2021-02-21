Шунин: пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл рукой

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России. Напомним, встреча завершилась победой «Динамо» со счётом 2:0.

«Считаю, пенальти был, потому что Мозес нацеленно играл в мяч рукой, выставив её специально. Но дело даже не в этом. У нас были хорошие моменты, физически мы выглядели сильнее. Это и помогло нам дотерпеть, дожать соперника.



Но и у «Спартака» была пара моментов. Наверное, самый опасный — удар Понсе и добивание Мозеса. Всё произошло очень быстро: соперник ударил из-под ноги защитника, я успел сложиться и достать мяч ногой. Дальше нужно было как можно скорее встать и среагировать на добивание в другой угол. Удар Зобнина? На угловом я потерял мяч из виду и не видел, что Рома пробил пяткой. Реагировал уже на летящий в угол мяч.



У «Динамо» сильная школа, поэтому так много молодёжи в основе. Шварц дал каждому проявить себя на сборах. Тюкавин здорово выглядел, Кутицкий дебютировал в матче со «Спартаком». Саша заменил на правом фланге Паршивлюка и по-моему вообще ни разу не ошибся. А классный гол Кости показал: тренер в нужный момент освежил состав и сделал ставку на правильных игроков», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.