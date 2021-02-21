«Локомотив» — «Тамбов»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка России начнётся в 17:00

Сегодня, 21 февраля, состоится матч 1/8 финала Кубка России «Локомотив» — «Тамбов». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Тамбов».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова.



На групповом этапе турнира «Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» (2:1) и брянское «Динамо» (2:0). «Локомотив» вступит в соревнования на этой стадии, так как команда принимала участие в еврокубках. Действующим победителем турнира является «Зенит». В финале Кубка России 2020 года санкт-петербургский клуб со счётом 1:0 обыграл «Химки».