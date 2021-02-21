Главный тренер «Тамбова»: нам хочется не просто доигрывать, а поиграть

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о нынешнем состоянии команды.
«Запоминающиеся сборы, получали много информации, которая постоянно менялась, очень сложно было и футболистам, и тренерам. Будем участвовать в чемпионате и Кубке с чистого листа. Есть ещё время укомплектоваться. Мы не знаем, когда будем ещё играть в РПЛ, поэтому надо зарекомендовать себя ребятам, показать уровень. Чтобы быть похожими на команду, потребуется 3-4 встречи. Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».
«Тамбов» в 19 встречах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 21 февраля, тамбовчане проведут матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 21 февраля 2021
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