Главный тренер «Тамбова»: нам хочется не просто доигрывать, а поиграть

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин высказался о нынешнем состоянии команды.



«Запоминающиеся сборы, получали много информации, которая постоянно менялась, очень сложно было и футболистам, и тренерам. Будем участвовать в чемпионате и Кубке с чистого листа. Есть ещё время укомплектоваться. Мы не знаем, когда будем ещё играть в РПЛ, поэтому надо зарекомендовать себя ребятам, показать уровень. Чтобы быть похожими на команду, потребуется 3-4 встречи. Нам хочется не просто доигрывать, а поиграть», — приводит слова Первушина «Матч ТВ».

«Тамбов» в 19 встречах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сегодня, 21 февраля, тамбовчане проведут матч 1/8 финала Кубка России с «Локомотивом». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.