Матч «Уфа» — «Урал» перенесён из-за холодной погоды

Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесён из-за холодной погоды.

«Матч перенесли, мы никуда не летим. Нам сказали не лететь в Уфу, потому что там -20 градусов», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Встреча 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» должна была состояться завтра, 22 февраля. Начало встречи было запланировано на 12:00 мск.

«Урал» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (13) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35).