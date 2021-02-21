Матч «Уфа» — «Урал» перенесён из-за холодной погоды
Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесён из-за холодной погоды.
«Матч перенесли, мы никуда не летим. Нам сказали не лететь в Уфу, потому что там -20 градусов», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Встреча 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» должна была состояться завтра, 22 февраля. Начало встречи было запланировано на 12:00 мск.
«Урал» в 19 матчах набрал 21 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (13) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
«У вас ведь не появилась крыша над стадионом?» «Урал» – «Уфе» перед матчем Кубка России
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