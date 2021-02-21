Генеральный директор «Уфы» прокомментировал перенос матча Кубка России с «Уралом»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что уфимский клуб попросил перенести матч 1/8 финала Кубка России с «Уралом».
«Мы отправили письмо в „Урал“ и РФС с просьбой о переносе. Каждый день измеряем температуру, на данный момент она где-то в районе 20–22 градусов. Завтра будет ещё холоднее, около 22–23 градусов. Морозить болельщиков и команды не хочется. Из РФС мы пока не получили ответа, но, повторюсь, письмо отправили. Резервный день стоит — 3 марта, на него мы и отправили письмо с просьбой о переносе», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Встреча «Уфы» и «Урала» должна была состояться завтра, 22 февраля. Начало встречи было запланировано на 12:00 мск.
Матч «Уфа» — «Урал» перенесён из-за холодной погоды
Рекомендуем вам
- 21 февраля 2021
-
15:35
-
15:33
-
15:23
-
15:22
-
15:16
-
15:07
-
14:57
-
14:54
-
14:54
-
14:44
-
14:36
-
14:36
-
14:35
-
14:16
-
14:13
-
13:51
-
13:38
-
13:35
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
13:00
-
12:46
-
12:15
-
12:07
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
11:03
-
10:48
-
10:38
-
10:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам