Генеральный директор «Уфы» прокомментировал перенос матча Кубка России с «Уралом»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что уфимский клуб попросил перенести матч 1/8 финала Кубка России с «Уралом».



«Мы отправили письмо в „Урал“ и РФС с просьбой о переносе. Каждый день измеряем температуру, на данный момент она где-то в районе 20–22 градусов. Завтра будет ещё холоднее, около 22–23 градусов. Морозить болельщиков и команды не хочется. Из РФС мы пока не получили ответа, но, повторюсь, письмо отправили. Резервный день стоит — 3 марта, на него мы и отправили письмо с просьбой о переносе», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Встреча «Уфы» и «Урала» должна была состояться завтра, 22 февраля. Начало встречи было запланировано на 12:00 мск.