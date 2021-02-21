Никола Моро: «Динамо» заслужило победу в матче со «Спартаком», горжусь командой

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (2:0).



«Каждая победа — это здорово. Но выиграть в дерби со „Спартаком“ на своём стадионе в первом матче после зимнего перерыва — просто великолепно. Горжусь командой и хочу поздравить всех нас с этой победой.



Самый важный момент встречи — первый гол „Динамо“, а потом и второй забитый мяч. А если серьёзно, то мы с первых минут хорошо играли, на 100% выкладывались в единоборствах и контратаках. Думаю, мы заслужили победу. Последние пять недель мы усердно работали, много бегали, и теперь понятно, что это было не зря. Всё отлично. Столько бегать не очень приятно, но теперь мы видим результат. Впервые играл в такой холод. Надеюсь, скоро потеплеет и нам будет легче», — сказал Моро в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

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