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Игрок «Вест Хэма» в борьбе с футболистом «Тоттенхэма» получил сильное рассечение. Видео

Игрок «Вест Хэма» в борьбе с футболистом «Тоттенхэма» получил сильное рассечение. Видео
Футбол / Англия 0
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На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 35-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «молотобойцев».

На 17-й минуте матча при подаче углового во вратарскую «Вест Хэма» полузащитник хозяев Томаш Соучек в борьбе за мяч столкнулся головой с защитником «шпор» Давинсоном Санчесом. У чеха пошла кровь, и ему потребовалась помощь медиков.

Видео неприятного столкновения в матче «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

Несмотря на сильное кровотечение, 25-летнему чеху не потребовалась замена.

«Вест Хэм» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).

Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» состоялся 18 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.

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