Кварацхелия вынужденно покинул поле в товарищеском матче с «Кайратом»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был вынужден покинуть поле на 30-й минуте товарищеского матча с «Кайратом», сообщает официальная страница клуба в «Твиттере». Вместо грузина на поле вышел хавбек Александр Зуев.
На 11-й минуте казанцы открыли счёт усилиями Кварацхелии. Полузащитник доиграл эпизод и прокинул мяч мимо вратаря после атаки «Рубина».
Стоит отметить, что в стане казанцев несколько травмированных футболистов, например Алексей Грицаенко, Михаил Меркулов, Мицуки Саито. В общей группе не занимаются Солтмурад Бакаев и Хван Ин Бём.
В нынешнем сезоне РПЛ Кварацхелия в 16 матчах забил два гола и отдал две голевые передачи. «Рубин», в 19 турах набрав 28 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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