«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Сочи».
«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Вандерсон, Берг.
Запасные: Адамов, Ещенко, Камболов, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Н. Заболотный, Бурмистров, Набиуллин, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты — Алексей Лунёв и Роман Усачев. Резервный рефери — Анатолий Жабченко.
- 21 февраля 2021
-
17:07
-
16:57
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:10
-
16:09
-
16:09
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:42
-
15:35
-
15:33
-
15:23
-
15:22
-
15:16
-
15:07
-
14:57
-
14:54
-
14:54
-
14:44
-
14:36
-
14:36
-
14:35
-
14:16
-
14:13
-
13:51
-
13:38