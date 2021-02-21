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«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Сочи».

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Ещенко, Камболов, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н. Заболотный, Бурмистров, Набиуллин, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты — Алексей Лунёв и Роман Усачев. Резервный рефери — Анатолий Жабченко.

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