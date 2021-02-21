«Локомотив» — «Тамбов»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России

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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тамбов» на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Тамбов».



«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.



Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чёрный, Сильянов, Мурило, Куликов, Магкеев, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер.



«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Карапузов, Алиев, Минаев.



Запасные: Чагров, Чабанов, Николас, Меренчуков, Климов.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова.