Тренер «Львова» получил жёлтую карточку за требование судье говорить на украинском языке

Главный тренер «Львова» Виталий Шумский получил жёлтую карточку в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги с «Колосом» (0:2) за общение с арбитром на украинском языке.
«Хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают жёлтые карточки. Не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвёртый арбитр объяснил всей Украине, из-за чего он попросил дать мне жёлтую карточку. Это прецедент, так не может быть.
Подошёл к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал вопрос: „Почему вы разговариваете со мной на русском языке?“. А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали жёлтую карточку.
Спрашиваю у главного судьи: „За что мне жёлтая карточка?“ Не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали жёлтую карточку», — цитирует Шумского Football.ua.
- 21 февраля 2021
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