«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на матч 23-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Интер».

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович.



«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич, Лаутаро Мартинес, Лукаку.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Марко Гуида.



Миланский «Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Милан» (49) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований входит «Рома» (43).