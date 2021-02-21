«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Интера» на матч 23-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Интер».
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Перишич, Лаутаро Мартинес, Лукаку.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду войдут ассистенты Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Марко Гуида.
Миланский «Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Милан» (49) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований входит «Рома» (43).
- 21 февраля 2021
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