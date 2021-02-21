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Моура с передачи Бэйла сокращает отставание «Тоттенхэма» в матче с «Вест Хэмом». Видео

Моура с передачи Бэйла сокращает отставание «Тоттенхэма» в матче с «Вест Хэмом». Видео
Футбол / Англия 0
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На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 70-я минута матча, счёт 2:1 в пользу «молотобойцев».

На 64-й минуте «Тоттенхэм» сократил отставание. Гарет Бэйл выполнил подачу с углового, Лукас Моура опередил соперника и головой переправил мяч в ближнюю девятку.

Видео гола Лукаса Моуры

Это второй гол 28-летнего бразильца в нынешнем сезоне АПЛ. Гарет Бэйл отдал первую результативную передачу после возвращения в стан «шпор».

«Вест Хэм» в 24 матчах набрал 42 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (56).

Матч первого круга «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» состоялся 18 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 3:3.

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