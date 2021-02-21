Лионель Месси стал единоличным лидером «Барселоны» по количеству матчей в Примере

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси стал единоличным лидером клуба по количеству проведённых матчей в испанской Примере.
Аргентинец обогнал бывшего полузащитника сине-гранатовых Хави по количеству проведённых матчей за команду в чемпионате страны. Матч 24-го тура с «Кадисом» стал у Месси 506-м в Примере. На счету испанца — 505 проведённых матчей. Лионель дебютировал за «Барсу» в матче с «Эспаньолом» (1:0) 16 октября 2004 года. У Хави тогда был уже 168-й матч в Ла Лиге.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода. СМИ сообщают, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».
- 21 февраля 2021
-
17:07
-
16:57
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:19
-
16:10
-
16:09
-
16:09
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:42
-
15:35
-
15:33
-
15:23
-
15:22
-
15:16
-
15:07
-
14:57
-
14:54
-
14:54
-
14:44
-
14:36
-
14:36
-
14:35
-
14:16
-
14:13
-
13:51
-
13:38