«Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» и вернулся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ

На Олимпийском стадионе в Лондоне завершился стартовый матч воскресной программы 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Подопечные Дэвида Мойеса одержали победу со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 5-й минуте встречи. Вингер хозяев Джаррод Боуэн с фланга навесил в штрафную на нападающего Майкла Антонио, и тот со второй попытки отправил мяч в ворота «Тоттенхэма».

Видео гола Майкла Антонио

На 47-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард недалеко от чужой штрафной подхватил мяч, с левого края влетел в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Джесси Лингарда

До конца матча «Тоттенхэм» сумел сократить отставание. На 64-й минуте Гарет Бэйл выполнил подачу с углового, Лукас Моура опередил соперника и головой переправил мяч в ближнюю девятку.

Видео гола Лукаса Моуры

«Вест Хэм» в 25 матчах набрал 45 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте.