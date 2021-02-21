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Гончаренко: Рондон попадает в моменты. Надеемся, голы к нему придут совсем скоро

Гончаренко: Рондон попадает в моменты. Надеемся, голы к нему придут совсем скоро
Футбол / Кубок России 0
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0).

«Думаю, наш выход был заслуженным. Мы долго приспосабливались к полю, потом приноровились и качественно начали атаковать. После удаления „СКА-Хабаровск“ начал прессинговать, но после 2:0 игра успокоилась. Мы ловили на встречных атаках, но надо было быть внимательнее.

Рондон попадает в моменты, когда надо отыграться или придержать в мяч. Сегодня это всё было. Надеемся, что забитые мячи к нему придут совсем скоро. Он провёл только одну тренировку с командой, поэтому взаимопонимания сегодня где-то не хватало. У нас три нападающих. Федю мы не списываем со счетов, но всё зависит от формы игрока и стиля игры соперника", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА в большинстве обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/4 финала Кубка России
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