Юран — о матче с ЦСКА: после удаления борьба ушла и что-то изменить СКА уже не смог

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:2).
«Доволен парнями. Играли с ЦСКА в гостях. Матч разделился на две стадии. Сначала нас было 11, а потом игрок получил красную. Для нас это было проблематично. После удаления борьба ушла и что-то изменить мы уже не смогли. Но парни — молодцы, всё-таки бились, старались. Претензий предъявить не могу. В первом тайме действовали хорошо, быстро атаковали и где-то даже получалось. Но скованность давала о себе знать, ЦСКА давил. Не хватало раскрепощённости, особенно в атаке.
Сегодня были неплохие погодные условия. Думаю, в такую погоду можно играть. Ничего сверхъестественного. В Германии такая же погода, чемпионат мы заканчивали в "+5". Ну да, снежок. Но что теперь, Кубок не проводить в таких условиях?" — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 21 февраля 2021
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