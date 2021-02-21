Дэвид Мойес: важная победа для нас. «Тоттенхэм» — тяжелейший соперник

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).



«Важная победа для нас. „Тоттенхэм“ — тяжелейший соперник. Нам нельзя полностью увлекаться своим положением в таблице. У нас всё ещё есть компоненты, которые нужно улучшить. Но такие простые на первый взгляд вещи, как голод и желание, могут придавать уверенность в своих силах.



Томаш Соучек — мечта любого главного тренера. Он тот, кто хочет играть всегда, выполняя все требования тренера и наслаждаясь присутствием на поле. Джесси Лингард всегда был очень хорошим футболистом, и мы не должны забывать это. У него был трудный год. Но после его прихода к нам он привнёс в нашу игру кое-что важное и помог нам стать лучше.



Мы сделали только половину работы. Если мы будем продолжать в том же духе, то окажемся совсем рядом с еврокубками. Мы наслаждаемся этим, но также не собираемся быть сумасшедшими. Мы будем сохранять спокойствие и, надеюсь, продолжим оставаться столь высоко в турнирной таблице», — приводит слова шотландского специалиста BBC.

Видео победного гола «молотобойцев» в матче с «Тоттенхэмом»

«Вест Хэм» в 25 матчах набрал 45 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (36) — на 9-м месте.