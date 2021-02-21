Влашич прокомментировал победу ЦСКА в матче с хабаровским СКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:0).

«Тяжёлая игра. В Кубке всегда всё 50/50. Мы вели, но опасность всё равно существовала. Рады победе. На таком поле всегда играть тяжело, но, несмотря на погодные условия, оно было в хорошем состоянии», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА принимал хабаровский СКА в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



ЦСКА открыл счёт на 39-й минуте. Не получился удар у Ильи Шкурина, однако после нескольких рикошетов мяч выкатился на ногу Ильзату Ахметову, и он в касание пробил из-за штрафной в дальний угол.



На 66-й минуте Никола Влашич удвоил преимущество ЦСКА. Бактиёр Зайнутдинов выкатил мяч на хорвата, который обработал мяч и с правой ноги идеально пробил в дальний угол.