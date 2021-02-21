Месси забил гол в ворота 81-й команды за карьеру

В матче 24-го тура испанской Примеры нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси забил гол в ворота «Кадиса». Аргентинец на 32-й минуте встречи реализовал пенальти. Так, «Кадис» стал 81-й командой, в ворота которой забивал Месси на протяжении карьеры, сообщает Gracenote.

Месси поразил ворота 81 из 89 команд, с которыми играл в составе «Барселоны». Кроме того, «Кадис» стал 38-й командой испанского чемпионата, в ворота которой забивал 33-летний аргентинец.

Всего Лионель провёл в составе «Барселоны» 760 матчей, забил 654 гола и отдал 286 результативных передач. Месси пополнил состав первой команды сине-гранатовых летом 2005 года. С тех пор он стал обладателем шести «Золотых мячей», 10 раз выигрывал чемпионат Испании, 6 раз — Кубок страны, 8 раз — Суперкубок. Также в его активе 4 победы в Лиге чемпионов УЕФА.